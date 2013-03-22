Чим корисний обід у колі сім'ї?

На думку соціологів, обіди в колі сім`ї за великим столом відійшли в минуле. На сьогодні більшість людей вважають за краще приймати їжу в повній самоті, сидячи мовчки біля телевізора.

40 відсотків батьків визнають той факт, що їх діти готові приймати їжу перед телевізором, якщо вони їм дозволять. Кожен 6-ий дорослий хотів би обідати далеко від телевізора, але йому це все одно не вдається. Вся річ у тому, що в них міцно засіла звичка, що виробилася за багато років. Третина ж людей, навіть якщо і обідають за столом з сім`єю, зовсім не спілкуються і не розмовляють під час їжі один з одним, пише medvesti.com.

Такою є думка соціологів з Великобританії, до якої вони прийшли завдяки дослідженню, проведеному в декількох сотнях британських сімей. Фахівці цікавилися у них, яким чином у них прийнято обідати. Як виявилось, більшість сімей обідають, снідають або вечеряють в компанії з телевізором. Тим часом, також більшість респондентів зізналися, що вони знають про шкоду одночасного вживання їжі і сидіння перед телевізором, але продовжують це робити, не дивлячись на те, що багатьох з них потім мучить совість.

Учені рекомендують хоч би 2-3 рази в тиждень збиратися всією сім`єю за обідом, і при цьому не включати телевізор. Подібні сімейні традиції формують правильну культуру харчування у молодшого покоління, а також сприяє розвитку і нормалізації стосунків між членами сім`я, що, у свою чергу, йде на користь здоров`ю.

korzonews.info