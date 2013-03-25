Абрикоси - найкорисніший продукт?

Китайські фахівці стверджують, що абрикос - чи не найкорисніший продукт харчування, передає "Glob-News.ru". За словами вчених, абрикос підтримує здоров`я серця і судини в тонусі.

Секрет - калій, безпосередньо впливає на судини, тиск, і пектин, що виводить токсини. У абрикосах також є залізо.. Ця суміш може стати справжнім порятунком для людей з анемією і вагітних. У фрукті є і мінеральні речовини (магній, фосфор) у великій концентрації. Якщо рівень речовин в тілі буде недостатнім, то почнуться збої в обміні речовин, а кістки стануть руйнуватися.

Причому, вчені рекомендують споживати абрикоси і в сушеному вигляді, у вигляді кураги. Отже, м`якоть абрикоса, багата калієм, показана, якщо у вас сердечно-судинне захворювання. А ось курага посилить кровообіг, допомагає при аритмії, міастенії (аутоімунне нервово-м`язове захворювання, яке призводить до швидкої стомлюваності поперечно-смугастих м`язів), після інфаркту.

Також абрикоси - прекрасна допомога організму в періоди епідемії інфекційних захворювань. А бетакаротин запобігає розвиток онкологічних і серцево-судинних недуг. Щоб задовольнити потребу у вітаміні А, досить з`їсти 300 грамів абрикосів, говоряиь дослідження. Ще абрикоси - цінне джерело йоду.