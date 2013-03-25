Ожирінню сприяє не жир, а цукор

Фахівці зі здорового харчування стверджують, що саме цукор є головним винуватцем епідемії ожиріння, а не жир, як люди звикли думати.

Про такі дослідження вчених пише The Guardian.

На думку провідного американського фахівця з харчування доктора Роберта Ластіга, саме цей солодкий продукт в найбільшій мірі спричиняє ожиріння, від якого в світі помирає більше людей, ніж від голоду.

Доктор Роберт Ластіг також спеціалізується на лікуванні дітей від ожиріння. Він порівнює цукор з наркотиками, адже, як і кокаїн чи героїн, він теж викликає звикання. І на цьому вміло спекулюють підприємства харчової промисловості. Вчений наголошує, що найкраще продається те, що викликає залежність.

"Що б ви сказали, якби який-небудь недобросовісний виробник злакових сумішей взяв би і додав у ваш сніданок морфін, аби ви купували більше? Замість цього вони кладуть туди цукор", - говорить він.

"Справа не в самому цукрі, а в інсуліні"

Вчений стверджує, що проблему створюють продукти, які підвищують рівень інсуліну. Він вважає інсулін винним у 75-80% випадків ожиріння. І тут впоратися з надлишком жиру організму не допоможуть ні дієти, ні тренування, оскільки ожиріння викликає так званий метаболічний синдром. Простіше кажучи, порушується сам процес обміну речовин в організмі людини.

"Ми повинні відвикнути від цукру. Треба викинути солодке з нашого життя. Цукор повинен перетворитися в ласощі як заборонена складова нашої дієти", - закликає доктор Ластіг.

Науковці запевняють, що добова норма цукру не повинна перевищувати 25 г на день, тоді як середньостатистичний американець споживає приблизно 150 г цукру щодня.

До слова, 80% ракових утворень пов`язані з хронічним надлишком цукру в крові.

Щоб уникнути ожиріння треба…

Роберт Ластіг радить дотримуватись декількох правил здорового харчування, щоб убезпечити себе від ожиріння:

- їжте фрукти, а не пийте сік, бо в магазинних фруктових соках вичавлена вся клітковина, що робить цукор ще більш небезпечним;

- краще їсти м`ясо тварин, яких годують травою, а не кукурудзою, як в Америці;

- вода і молоко - найкращі напої, особливо для дітей;

- алкоголь, як і цукор, підвищує рівень інсуліну, тому його вживання варто обмежити.

Порада господиням: під час приготування домашньої випічки, кладіть в неї лише третину порції цукру, від тієї, що зазначена в рецепті.

ipress.ua