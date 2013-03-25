Акупунктура знімає стрес

Акупунктура тисячі років використовується в китайській медицині, але механізм її дії досі незрозумілий, а ефективність часто ставиться під сумнів. Тим не менш, вона використовується для лікування хронічного стресу, що може спровокувати серцево-судинні захворювання. Раніше група під керівництвом Ладан Ешкевари з університету Джорджтауна встановила, що акупунктура дійсно може допомагати при стресі. Тепер ця група вирішила з`ясувати, в чому саме полягає механізм цього впливу.

Вчені досліджували дію електроакупунктури на щурах - голковколювання з електростимуляцією. В експерименті брали участь чотири групи тварин, яких 10 днів з часу тримали в клітці з сантиметровим шаром колотого льоду. Так вчені вводили щурів в стан хронічного стресу. Щурів першої групи кололи в акупунктурную точку St36 (у щурів, і у людей вона знаходиться трохи нижче коліна). Щурів другої групи кололи в довільно обрану точку біля хвоста. Третю групу не кололи, а четверта група була контрольною - їх не садили в клітки з льодом.

В стані стресу в організмі запускається цілий ланцюжок реакцій з боку нервової та ендокринної системи, зокрема, зростає рівень ряду гормонів - кортикореліну, кортикотропіну, кортикостерону. Дослідники виміряли рівень цих гормонів у щурі.. З`ясувалося, що у гризунів, яких кололи в точку St36, рівень гормонів стресу був нижче, ніж у їхніх товаришів по нещастю. У щурів, яких кололи в будь-яку точку або не кололи зовсім, рівні гормонів не відрізнялися.