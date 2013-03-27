Чим корисний напій какао

Чашка гарячого какао на ніч може запобігти проблемам з пам`яттю у людей старшого віку, вважають дослідники з Університету Аквіла в Італії, пишуть зарубіжні ЗМІ.

У дослідженні брали участь 90 людей старшого віку, які страждають від легких порушень пам`яті. Учасників розділили на три групи і запропонували пити різні порції какао протягом восьми тижнів. До початку дослідження і після його проведення всі добровольці пройшли тестування когнітивних функцій і пам`яті.

З`ясувалося, що учасники, які випивали какао більше інших, показали кращі результати в розпізнаванні візуальних стимулів і вирішенні завдань на рухові реакції. Їм також вдалося поліпшити функції пам`яті і здатність до переключення.

Вчені вважають, що позитивний ефект мають антиоксиданти флавоноли, які містяться в плодах какао-дерева. Ці речовини покращують чутливість організму до інсуліну і стимулюють роботу судин, що живлять головний мозок.

Фахівці кажуть, що краще пити несолодкий какао, уникаючи таких додаткових інгредієнтів, як жирні вершки і цукор.