Вчені знайшли причину погодних аномалій у світі

Відповідь на запитання, чому в Північній півкулі останнім часом спостерігається то аномальна спека, то аномальний холод, американські вчені закликають шукати в процесах, що відбуваються в Арктиці.

Американські дослідники розповіли на прес-конференції, що саме потепління в Арктиці веде до крайніх, «аномальних» погодних явищ, які потім «затримуються» в середніх широтах Північної півкулі. Йдеться про сильні снігопади, зливи, спеку і т.д.

«За іронією долі відступ льодів в Арктиці пов`язане як з холодною погодою в середніх широтах взимку, так і з аномально спекотним літом», - розповів Стівен Ваврус, старший науковий співробітник інституту екологічних досліджень Нельсона при університеті Вісконсіна, передає Взгляд за інформацією Los Angeles Times.

За його словами, танення морського льоду в останні десятиліття дозволило арктичним водам поглинати більше тепла і енергії сонця, яка, в свою чергу, нагріває атмосферу над водою. Цей нагрів впливає на атмосферний тиск, а вірніше створює різницю в тиску. Після чого група дуже сильних вітрів, які дмуть із заходу на схід, створюють потужний повітряний потік, який в свою чергу приводить у рух океанські течії.

«Це суттєво допомагає охолоджувати землю в зимовий час, і ми отримуємо сніг і більш екстремальні холоди», - відзначив учений.

Арктичний морський лід також називають кондиціонером планети через його вплив на глобальне потепління. У минулому році, за даними вчених, товщина арктичних льодів досягла найнижчого рівня за час їх відстеження з супутників. І танення льодів відбувається швидше, ніж передбачали будь-які моделі. Тепер, за словами деяких експертів, Арктика може майже повністю позбавитися льоду влітку до 2020 року.

«Ми просто зараз переходимо в новий стан в Арктиці», - зазначив Девід Титлі, директор з операцій в Національній океанічній й атмосферній адміністрації США.