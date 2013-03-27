Віруси можуть керувати людиною

Деякі живі організми стають справжніми зомбі - перестають контролювати свою поведінку і підкоряються чужій волі. "Керують" ними паразити, які проникають в організм, причому їхніми господарями, хоча радше було б сказати "жертвами", в ряді випадків стають люди. Насправді, 40% населення може бути "зомбовано", пише, посилаючись на науковців, британська The Daily Telegraph.

Наприклад, існують оси, які відкладають яйця в черево павука, а потім личинки виділяють речовини, що перетворюють павука на зомбі. Замість того щоб плести павутину, він починає плести кокон, який захищає цих личинок, пише newsru.ua

Або в бразильських тропічних лісах є різновид грибів, який керує мурахами. Заражена спорами мураха звертає зі звичної стежки і, "похитуючись", починає шукати суворо встановлену мету - рослину за 25 сантиметрах над мурашиними стежками. Мураха влаштовується на її північно-західній стороні і в полудень впивається щелепами в центральну жилку листка - в буквальному сенсі намертво, тому що щелеп комаха вже не розтискає, і вже через шість годин гине. А через кілька днів з її голови проростає плодове тіло гриба, який таким чином досяг найзручнішого для себе місця.

На такий же "зомбі-контроль" здатні деякі черв`яки. Одному з видів для розмноження потрібно неодмінно потрапити в кишечник вівці. Для цього хробак теж "викрадає" мурашок, вже інший різновид, і, підпорядковуючи своїй волі, змушує на заході сонця піднятися на стеблинку трави і міцно на ній закріпитися. Якщо вівця за ніч не з`їсть травинку, мураха спускається, щоб сонце не спалило ні її, ні паразита, а на заході знову підіймається на вершину травинки.

Дослідники тільки починають осягати механізм впливу таких паразитів на інші організми. Наприклад, ентомолог з Пенсильванського університету професор Девід Х`юз виявив, що одна з речовин, що виробляються грибом, який зомбує мурашок, здатна руйнувати мітохондрії - унікальне джерело енергії клітин. Іншими словами, заражену мурашку ніби "відключають від електрики" відразу після того, як вона стисне щелепи на листку, і вже не здатна їх розтиснути, хоч і гине не відразу.

Професор Джоан Вебстер, фахівець з паразитології та епідеміології в Імперському коледжі Лондона, пояснює, що багато паразитів полюблять заселятися безпосередньо в мозок, бо тільки там вони повною мірою захищені від імунної системи господаря. До того ж там вони отримують доступ до "центрального пульту управління" - справжній рай для загарбника.

Науковці кажуть, що людина теж цілком може виявитися ось такою "мурахою" для деяких паразитів, що не може не викликати запитання - чи відповідальні ми за свою поведінку або нами хтось керує? Наприклад, є цілком "людська" хвороба - токсоплазмоз. Її викликає токсоплазма - найпростіші паразити, господарями яких є представники родини котячих. Відповідно, вони можуть "населяти" і домашніх котів.

Токсоплазма здатна розмножуватися тільки в організмі кішки, тож, потрапивши, наприклад, в мишу або щура, ці найпростіші створюють умови, за яких можуть бути найпевніше з`їдені. Так, заражені гризуни перестають боятися кішок і навіть самі шукають місця, де кіт залишиє свій запах. На відміну від заражених щурів, людину з токсоплазмозом навряд чи стане притягувати запах котячої сечі, проте хвороба проявляється в іншому. Людина може втратити почуття небезпеки і навіть стати схильною до самогубства.

Дослідження, проведені в Стенфордському університеті Каліфорнії, показали, що токсоплазма паразитує на тих ділянках мозку, які відповідають за страх і задоволення. Тобто, страх притупляється - у гризунів і людини, а у мишей і щурів на додачу відбувається підміна в "центрі задоволень": замість того, щоб бігти на запах власних самок, вони біжать на запах котів. Нещодавні дослідження показали, що ДНК токсоплазми містить два гени, котрі "заохочують" виділення дофаміну, який називають "гормоном задоволення".

Втім, якщо говорити про людей, то існує значно поширеніший "зомбі-паразит" - це звичайнісінький вірус грипу. Бінгемтонський університет (штат Нью-Йорк) заради експерименту провів вакцинацію 36 своїх співробітників і з`ясував, що люди, які до щеплення вели звичайний спосіб життя і бували в певному колі знайомих, раптом відчули потребу відвідувати бари та вечірки - тобто людні місця, де вірусу грипу найпростіше поширитися.

Когось такі історії можуть налякати або принаймні нервувати, але науковці заспокоюють: подібні тести дуже корисні, щоб якомога більше зрозуміти про інфекції і паразитів, підсумовує видання. Ну а крім того, ці знання незамінні у розробці нейротропних ліків, якими, всупереч популярним кіносюжетам, можна вилікувати навіть зомбі.

Раніше повідомлялося, що в американському місті Галвестон у штаті Техас з науково-дослідної лабораторії зникла пробірка з небезпечним вірусом, який може бути використаний як біологічна зброя.