Чим корисне авокадо
09:02, 28 березня 2013Зарубіжні новини
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Налаштовує організм на правильний обмін речовин
Авокадо налаштовує організм на правильний обмін речовин. Такого висновку дійшли вчені зі США, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Співробітники компанії Nutrition Impact проаналізували харчування 17,5 тис. дорослих протягом 7-річного періоду. Виявилося, що 2% з них щодня їдять авокадо. Причому в раціоні харчування цих людей переважали більш здорові компоненти, порівняно з іншою групою учасників. У харчуванні було більше овочів і фруктів, корисних жирів, вітамінів, магнію і калію, але менше цукру і вуглеводів, а проблема зайвої ваги була майже неактуальна.
Автори дослідження вважають, що авокадо допомагає знизити ризик розвитку метаболічного синдрому, хоча причинно-наслідковий зв`язок не доведено.
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