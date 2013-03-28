Чим корисне авокадо

Авокадо налаштовує організм на правильний обмін речовин. Такого висновку дійшли вчені зі США, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Співробітники компанії Nutrition Impact проаналізували харчування 17,5 тис. дорослих протягом 7-річного періоду. Виявилося, що 2% з них щодня їдять авокадо. Причому в раціоні харчування цих людей переважали більш здорові компоненти, порівняно з іншою групою учасників. У харчуванні було більше овочів і фруктів, корисних жирів, вітамінів, магнію і калію, але менше цукру і вуглеводів, а проблема зайвої ваги була майже неактуальна.

Автори дослідження вважають, що авокадо допомагає знизити ризик розвитку метаболічного синдрому, хоча причинно-наслідковий зв`язок не доведено.