Чому псуються зуби

Завдяки дослідженню, проведеному в одному з університетів Швеції, ученим вдалося дізнатися ще про один негативний наслідок високого кров`яного тиску, серцевих нападів і цукрового діабету. Виявляється, ці захворювання ведуть до втрати зубів.

Результати нового дослідження дозволили фахівцям прослідкувати прямий зв`язок між випаданням зубів і кровоточивістю ясен з різними недугами серцево-судинної системи, включаючи такі серйозні порушення, як високий артеріальний тиск і підвищений рівень холестерину.

Раніше вченим стало відомо, що недостатня гігієна порожнини рота при кровоточивості ясен сприяє попаданню в кров більше 700 видів бактерій, деякі з яких здатні збільшувати ризик серцевого нападу незалежно від стану здоров`я людини. Запалення ясен, викликане паразитуючими між зубами і під яснами бактеріями, приводить не тільки до неприємного запаху з рота, але і кровоточивості ясен, що в запущеному стані може стати причиною випадання зубів.

Шведські фахівці на чолі з професором Робіном Сеймором з`ясували, що кровоточивість ясен пов`язана з високим рівнем поганого холестерину. Сеймор уточнив, що не дивлячись на виявлений зв`язок між станом зубів і серцевим здоров`ям, даних про хворобу ясен у пацієнтів з діагнозом серцево-судинних захворювань досить мало. Причиною цього може служити те, що бактерії в роті при попаданні в кров можуть активувати імунну систему, що веде до запалення і звуження стінок артерій, або ж бактерії прикріпляються до жирових відкладень в артеріях, викликаючи подальше їх звуження. Дані умови і можуть провокувати серцево-судинні захворювання.

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