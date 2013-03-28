На Мадагаскарі - загроза голоду через нашестя сарани
11:06, 28 березня 2013Зарубіжні новини
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Охоплено половина території
Нашестя сарани, яке охопило приблизно половину території Мадагаскару, поставило під загрозу сільськогосподарські врожаї і може спричинити в країні нестачу харчів.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі Україна, про це попередила Продовольча і сільськогосподарська програма ООН (FAO).
За словами представників ООН, мільярди комах, які знищують рослинність, можуть залишити без їжі 60% населення Мадагаскару.
ООН заявляє, що на боротьбу з нашестям сарани терміново потрібно 22 млн доларів.
В заяві ООН відзначається, що це найбільше нашестя сарани на Мадагаскарі від 1950-х.
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