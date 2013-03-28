На Мадагаскарі - загроза голоду через нашестя сарани

Нашестя сарани, яке охопило приблизно половину території Мадагаскару, поставило під загрозу сільськогосподарські врожаї і може спричинити в країні нестачу харчів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі Україна , про це попередила Продовольча і сільськогосподарська програма ООН (FAO).

За словами представників ООН, мільярди комах, які знищують рослинність, можуть залишити без їжі 60% населення Мадагаскару.

ООН заявляє, що на боротьбу з нашестям сарани терміново потрібно 22 млн доларів.

В заяві ООН відзначається, що це найбільше нашестя сарани на Мадагаскарі від 1950-х.