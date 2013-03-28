Наркоторгівець за рішенням суду напише есе про шкоду марихуани

Наркоторгівець з Великобританії за вироком суду напише есе з п`яти тисяч слів про шкоду наркотиків і їх вплив на суспільство - як покарання за зберігання майже кілограма марихуани, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Mirror.

За словами засудженого Террі Беннета, він був шокований, що йому дали таке незвичайне покарання. "Я сто років не писав есе. Я запитав суддю, чи можу я написати аргументи "за" і "проти" марихуани, але він відповів, що, так як це нелегально, то я повинен описати тільки погані сторони", - сказав 32-річний британець. Він збирається написати про шкоду наркотику, про який можуть не знати люди: зокрема, про те, що вживання марихуани може призвести до розвитку раку і викликати психоз, і як наркотик може бути підмішаний в напій наркоторгівцями.

Т.Беннет визнав себе винним в зберіганні наркотику з метою його подальшого розповсюдження в січні цього року. Батько двох дітей був засуджений до року тюремного ув`язнення умовно з 240 годинами громадських робіт. Однак, судді Джуліану Ламберту довелося замінити покарання, так як через травму плеча шестирічної давності Т.Беннет не може виконувати виправні роботи.

У правопорушника не так мало часу, щоб написати твір - свій твір він повинен здати до 4 квітня.