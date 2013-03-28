Вірність продовжує чоловікам життя

Група італійських учених з Університету Флоренції на чолі з доктором Еммануелем Джанніні, досліджуючи фактори довголіття, прийшли до висновку, що вірність одному партнеру продовжує життя.

Як повідомляє Mignews, учені виявили, що чоловіки, які вели активне сексуальне життя, але при цьому зберігали вірність своїй другій половині, менше страждали від серцево-судинних захворювань і в середньому жили довше.

Джанніні пояснив результати дослідження, в якому взяли участь близько чотирьох тисяч чоловіків, тим, що за активного сексуального життя у чоловіка виробляється більше тестостерону – чоловічого гормону, що знижує ризик появи депресії, покращує стан серцево-судинної системи і в цілому поліпшує обмін речовин. У свою чергу вірність підвищує стресостійкість та оберігає чоловіка від нервових потрясінь.

Нагадаємо, група американських науковців провела дослідження, під час якого встановила, що залучення людини до соціальних взаємин збільшує шанси дожити до похилого віку.

Згідно з результатами дослідження, люди, які ведуть активне громадське життя, на 50%, порівняно із самотніми людьми, збільшують для себе ймовірність прожити довше.

chas-z.com.ua