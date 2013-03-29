Дні, небезпечні для проведення операцій

У деяких пацієнтів існують певні упередження проти операцій в певні дні. Чи є в цьому хоч крапля логіки? Американські дослідники стверджують: якщо йдеться про вихідні — то так, логіка є. Вивчивши лікарняні карти семи тисяч пацієнтів, вони прийшли до висновку, що «операції вихідного дня» дають не такий обнадійливий результат, як ті, що проводяться в робочі дні.

Прийнявши до уваги всі чинники, які так чи інакше могли вплинути на об`єктивність дослідження, учені прийшли до висновку, що у 70% прооперованих у суботу або неділю ускладнення виникали частіше, ніж у тих пацієнтів, кому пощастило домовитися про операцію в робочий день.

Половина хворих, яким довелося йти на операцію у вихідний, в результаті боролася ще і з післяопераційними інфекціями, при цьому ризик ускладнень з боку дихальної системи перевищив в два рази середньостатистичні показники. З раневих ускладнень статистика і зовсім вражає: їх ризик удесятеро вищий саме у вихідні дні! Також зростала ймовірність повторної операції.

Медики також попереджають, що термінові операції все ж таки як і раніше потрібно проводити тоді, коли вони потрібні, а не чекати до понеділка, що б там не стверджувала статистика.

scienceblog.ru