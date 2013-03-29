«Пори року» Вівальді покращують пам'ять

Те, що класична музика робить благотворний вплив на мозок, відоме давно. Проте, останнім часом учені вирішили досліджувати це питання детальніше, даючи чітку характеристику творам окремих композиторів.Так, одна з симфоній Бетховена — ідеальна для спортивних занять. А зараз експериментатори з британського Нортумбрійського університету додають: концерти Антоніо Вівальді, особливо швидкі місця легендарних «Пір року», стимулюють розвиток пам`яті і уваги, а також прискорюють мислення!

Група добровольців узялася виконувати тестові завдання, що визначають рівень концентрації уваги, пам`яті і мислення, спочатку без супроводу музики, а потім — під звуки «Пір року». Виявилось, що вічна класика прискорює реакцію мозку з 408,1 мс до 393,8. Примітно, що так впливали тільки динамічні частини творів, оскільки повільні — навпаки, трохи уповільнювали функції. Тональність при цьому не впливала на фінальний результат.

Як показали дослідження за допомогою томографії, найбільш сильний вплив музики «Пори року. Весна» виявлявся на емоції. Саме емоційне збудження дослідники схильні пов`язувати з поліпшенням певних функцій мозку.

Крім того, учені говорять, що їх робота у котрий раз доводить: ще одним важливим чинником для успішної роботи мозку є позитивні емоції, — розповідає Experimental Psychology.

scienceblog.ru