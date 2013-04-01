Кращий сніданок - яєчня

Вчені університету Міссурі радять снідати яєчнею, щоб залишатися струнким і не страждати від відчуття голоду ввечері, повідомляє The Daily Mail.

Ннауковці дослідили, що більшість людей відмовляють від сніданку. А це у свою чергу порушує апетит і змушує їх наїдатися ввечері. Експерти з університету провели експеримент, в якому взяли участь жінки і чоловіки із зайвою вагою, віком від 18 до 20 років. Їм запропонували щодня снідати яєчнею з беконом або готовими сухими сніданками, які містять до 350 калорій.

Дослідження показали, що у людей, які снідають зранку, активізуються ділянки мозку, які відповідають за мислення. А також ділянки, які контролюють апетит. Таким чином перед сном не виникає відчуття голоду, яке змушує багатьох людей наїдатися наніч.

"Споживання протеїнів зранку призводить до того, що пізніше в продовж дня в людей не виникає відчуття голоду, коли вони звикли їсти жирну або багату на цукор їжу", - пояснила помічник професора Хізер Лейді з кафедри харчування і фізіології університету Міссурі.