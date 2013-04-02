Брокколі запобігає діабету

Брокколі входить в десятку суперпродуктів, найкорисніших для нашого здоров`я. Ця яскраво–зелена капуста виділяється серед овочів сімейства хрестоцвітних (Brassicaceae) не тільки привабливим кольором і формою, але і харчовою цінністю.

Існують докази того, що регулярне вживання брокколі може знизити негативний вплив ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) на судини. Інакше кажучи, така дієта сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину в крові: завдяки цьому вдається, навіть знизити ризик розвитку діабету у дорослих.

Як би то не було, порція брокколі забезпечить вас вітаміни С, А, В1, В2, В3, В6, фолієвою кислотою, залізо, магній, калій і цинком.. Крім цього брокколі містить важливі біологічно активніше з`єднання – індоли, сульфорафан, і ароматичні ізотіоціанати. Ці речовини виявляють широкий спектр дії, у тому числі антибактеріальне, протиракову і протирадіаційне. Багато з них також відносяться до групи антиоксидантів, які знищують руйнівні вільні радикали, що приводять нас до передчасного старіння і хвороб.

Дійсно, багато вчених вважають, що брокколі може бути важливим продуктом для профілактики раку. Нещодавно дослідники з університету Каліфорнії в Лос–Анджелесі виявили, що один з інгредієнтів брокколі – дииндолиметан (DIM) – пригнічує синтез двох білків, які запускають рак грудей і рак яєчників. Цей механізм може також запобігти більше двадцяти різних інших видів раку.

Фахівці радять з`їдати, принаймні, кілька порцій брокколі протягом тижня. Брокколі є найбільш корисною в сирому вигляді, але допускається також мінімальна термічна обробка: на пару або сковорідці.