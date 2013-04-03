Що не можна їсти на сніданок

Дієтологи склали список продуктів, які шкідливо їсти на порожній шлунок або на сніданок.

Так, одним з "шкідливих" уранішніх продуктів в цьому переліку став банан. Велика кількість магнію, що міститься в ньому, здатна порушити кальцієво-магнієвий баланс в організмі. У результаті, якщо часто їсти банани вранці, можна "заробити" собі хворобу серця.

Не у шані опинилися і інші фрукти. Так, апельсини, з`їдені натщесерце, можуть спровокувати гастрит і алергію. Вживання хурми може привести до утворення шлункового каменя. Той же самий ефект створюють і помідори, з`їдені на порожній шлунок. Сирі овочі взагалі не самий кращий варіант для сніданку. Наприклад, огірки, капуста і паприка викликають подразнення слизистої шлунку. А часник може стати причиною гастроспазму. Після вживання солодкої картоплі вранці можна відчути "тяжкість в шлунку".

Звичайно, не найрозумніша ідея їсти вранці копченину або продукти з консервів.

Холодні напої вранці шкідливі для жіночого організму: вони здатні викликати збій у менструальному циклі.

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Дослідники встановили, що сніданок допомагає запобігти виникненню хронічних захворювань, нормалізує масу тіла і покращує розумову активність. Дієтологи рекомендували на сніданок вівсяні пластівці з цілісного зерна у поєднанні з нежирним молоком. Дозволяється вживати сир, але не у великих кількостях.

rg.ru