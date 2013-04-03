8 продуктів, що знижують здатність до зачаття

1. Першими в "чорний список" потрапили сири з коров`ячого молока, в якому можуть міститися антибіотики і гормони росту. Надмірне споживання цих молочних продуктів міняє гормональний фон, перешкоджаючи природному виробленню гормонів, зокрема статевих - естрогену, прогестерону і тестостерона. Накопичення в організмі "поганого" естрогену з навколишнього середовища і продуктів харчування сприяє сексуальній дисфункції, указують фахівці.

2. Вживання солодких газованих напоїв провокує карієс, діабет, ожиріння, втрату кісткової маси. Все це у результаті знижує лібідо.

3. Штучні підсолоджувачі, наприклад, аспартам (харчова добавка E951) знижують рівень серотоніна, викликаючи головні болі, тривожність, депресію, дратівливість і безсоння. Серотонін вважається "гормоном щастя", і якщо його рівень нижче допустимого, це погано відбивається як на настрої, так і на лібідо. Доведено також, що аспартам здатний негативно впливати на нейромедіатор допамін, необхідний для нормальної сексуальної поведінки.

4. Консервовані продукти, що містять багато шкідливих добавок і солі, приводять до підвищення кров`яного тиску, що, у свою чергу, знижує притоку крові до статевих органів і загрожує імпотенцією.

5. Шкідливі також чіпси і смажена картопля, особливо якщо вони приготовані на згірклій олії. Поєднання поганих жирів з високою температурою може приводити до окислювального пошкодження тканин і клітин тіла, перешкоджаючи регулюванню гормонів.

6. Глутамат натрію часто використовується як харчова добавка в продуктах для надання певного аромату і смаку. Експерти стверджують, що споживання глутамату натрію загрожує депресією, когнітивними проблемами і серцево-судинним захворюваннями, що, у свою чергу, знижує ваблення.

7. Уранішня чашка кави підвищує настрій, проте часте вживання цього напою завдає шкоди наднирковим, відповідальним за вироблення гормонів стресу. Зниження їх функціональності впливає на роботу статевих гормонів.

8. Рослинна олія низької якості може позначитися на здібності до зачаття.

newsland.com