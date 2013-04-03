Найстарша жінка Європи померла за день до 114-річчя

Найстарша жінка Європи, італійка Марія Радаеллі померла сьогодні в своєму будинку в містечку Новато-Міланезе на півночі Італії напередодні свого 114 дня народження, повідомляє РІА «Новини».

Марія, що народилася 3 квітня 1899, впродовж довгих років була палкою прихильницею футбольного клубу "Інтер". Як відзначає агентство, довгожителька залишалася вірною своїй пристрасті аж до смерті - вона померла в своєму кріслі, закутавшись пледом з емблемою улюбленої команди.

У зв`язку з кончиною М.Радаеллі, яка в січні цього року була включена в список 100 жінок-довгожительок, "Інтер" на своїй офіційній сторінці в інтернеті висловив співчуття від імені президента клубу і всієї команди, в останній раз подякувавши своїй вболівальниці за відданість "чорно-синім".

Після смерті італійки, найстарішою людиною в Європі стала її співвітчизниця 113-річна Емма Морано, що народилася 29 листопада 1899.