Головна вимога до посмішки – здоров'я

Психологи вважають, що перше враження про людину формується за перші 30 секунд спілкування. За цей короткий проміжок часу ми оцінюємо зовнішність, фігуру і, звичайно, усмішку, пишуть зарубіжні ЗМІ..

Потреби та вподобання людей сильно змінилися за десятиліття активного розвитку напрямку естетичної медицини – як змінюється і саме поняття краси. Голлівудська усмішка, яка довгі роки трималася на піку популярності, сьогодні остаточно здала свої позиції. Рівні й білі зуби протягом довгих років були головним трендом естетичної стоматології. Тепер у моді все натуральне.

На зміну сліпуче білій і неприродно рівній усмішці прийшла мода на здорові, натуральні зуби – вони не обов`язково повинні бути ідеально білими і абсолютно рівними. Тепер поєднання краси і здоров`я зубів стало трендом, який вже кілька років утримує головні позиції в естетичній стоматології. Головна вимога до посмішки тепер – здоров`я. А це умова забезпечує гігієну зубів і порожнини рота.

Щоправда, за твердженнями стоматологів з Європи з моди не вийшла послуга вирівнювання зубного ряду: кількість дорослих пацієнтів, які встановлюють собі брекети, за останні чотири роки зросла на 560 відсотків – порівняно з аналогічним відрізком часу.