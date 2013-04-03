У столиці Аргентини через сильну повінь гинуть люди

У столиці Аргентини Буенос-Айресі в результаті сильної повені загинули щонайменше 8 осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС , місцева влада повідомляє, що потерпілі – здебільшого літні люди, які потонули або померли від серцевих нападів.

Крім того, через коротке замикання загинув співробітник місцевого метро.

У столичному регіоні 2 квітня пройшли сильні дощі. Кілька районів Буенос-Айресу були знеструмлені, було порушено рух міського транспорту і метро. Метеорологи повідомляють, що всього за добу випало більш як 180 міліметрів опадів, що є рекордним показником для квітня.