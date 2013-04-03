У столиці Аргентини через сильну повінь гинуть люди
13:23, 03 квітня 2013Зарубіжні новини
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Зокрема й від серцевих нападів
У столиці Аргентини Буенос-Айресі в результаті сильної повені загинули щонайменше 8 осіб.
Як передає ІТАР-ТАСС, місцева влада повідомляє, що потерпілі – здебільшого літні люди, які потонули або померли від серцевих нападів.
Крім того, через коротке замикання загинув співробітник місцевого метро.
У столичному регіоні 2 квітня пройшли сильні дощі. Кілька районів Буенос-Айресу були знеструмлені, було порушено рух міського транспорту і метро. Метеорологи повідомляють, що всього за добу випало більш як 180 міліметрів опадів, що є рекордним показником для квітня.
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