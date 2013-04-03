Українці знову можуть відвідувати Туніс

У зв’язку з певним покращенням безпекової ситуації в Тунісі, МЗС України знімає на даний час рекомендації громадянам України, які були оприлюднені 8 лютого, утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни без крайньої необхідності.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Разом з тим громадянам України не рекомендується відвідувати місця масового скупчення людей та здійснювати індивідуальні туристичні поїздки на значні відстані по території Туніської Республіки не у складі організованих груп, підкреслили в МЗС.