США пообіцяли надавати Україні інформацію про дітей, усиновлених американцями

Спеціальний радник державного секретаря США з питань дітей Сьюзан Джекобс пообіцяла сприяти в наданні Посольству України інформації про дітей, усиновлених американцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це С.Джекобс сказала під час зустрічі з уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком.

Уповноважений Президента з прав дитини поінформував американського високопосадовця про діяльність України із забезпечення пріоритету національного усиновлення та сімейного влаштування дітей-сиріт, про реалізацію реформи системи опіки і піклування, в результаті чого сьогодні майже 82% сиріт виховуються у сім’ях громадян України.

«Україна все більше втрачає статус країни-донора в питаннях усиновлення, тому що більшість дітей реалізують своє право на сімейне виховання в Україні. У зв’язку з цим, кількість усиновлень іноземцям, у тому числі громадянами США, буде щорічно зменшуватися», - заявив Ю.Павленко.

Спеціальний радник державного секретаря США, у свою чергу, високо оцінила досягнення України у сфері захисту прав дитини, а також підкреслила важливість реформи соціальної підтримки та допомоги сім’ям з дітьми. «Я аплодую діям Президента України та Української держави, спрямованим на захист дітей-сиріт, та результатам, яких ви досягли», - сказала С.Джекобс.

У ході обговорення питань усиновлення українських дітей громадянами США сторони акцентували увагу на необхідності налагодження більш конструктивної співпраці.

«Ми наполягаємо на отриманні інформації про долю кожної дитини, яка сьогодні проживає у сім’ях американських громадян», - заявив Ю.Павленко.

Він наголосив на зобов’язанні державних органів США інформувати українські відповідальні органи влади про дітей, яким може загрожувати небезпека в сім’ї, які змінили місце проживання або форму влаштування. У разі трагічних випадків з дітьми повідомлення має бути негайним, наголосив уповноважений Президента з прав дитини.

Ю.Павленко також висловив стурбованість, що американська правова система не враховує факту збереження українського громадянства за дітьми, усиновленими громадянами США.

«Ми довіряємо правовій системі США щодо захисту прав дітей, разом з тим, ми вважаємо за необхідне з повагою ставитися до вимог українського законодавства, врахування того, що дитина до вісімнадцятирічного віку є громадянином нашої держави», - заявив він.

На переконання уповноваженого Президента, шанобливе ставлення до країни походження дитини, а також створення умов, за яких офіційні органи України матимуть повну і всебічну інформацію про її долю, є справедливою умовою здійснення міждержавного усиновлення.

Зі свого боку представник Держдепартаменту США висловила низку пропозицій, спрямованих на поглиблення співпраці між державними органами України та США в питаннях дотримання прав усиновлених з України дітей.

У першу чергу, запевнила С.Джекобс, буде надане максимальне сприяння в отриманні інформації про дітей, усиновителі яких не подали у Посольство України звіт у передбачений законодавством спосіб. Вона також запевнила, що найближчим часом особисто звернеться до керівників соціальних служб усіх штатів з цим питанням.

Сторони також приділили значну увагу питанню приєднання України до Конвенції про захист прав дитини та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція). С.Джекобс відзначила, що Гаазька конвенція забезпечить можливість налагодити ефективну співпрацю між державними органами обох країн у питаннях усиновлення. Вона є важливим інструментом для отримання повної і всебічної інформації про усиновлених іноземцями дітей.

Окремо були проаналізовані конкретні ситуації з усиновленими з України дітьми, які потребують вирішення. Перш за все, йшлося про трагічну загибель 14-річного Ендрю Батлера, усиновленого американською родиною з України у 2003 році, долю його брата та сестри, які надалі проживають у США.

Також Ю.Павленко провів переговори з комісаром з питань дітей, молоді та спорту Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики США Брайаном Самуельсом. За результатами зустрічі сторони домовилися відпрацювати рішення, які б дозволили диппредставництвам України у США спільно з соціальними службами Сполучених Штатів забезпечувати реальний нагляд за дотриманням прав усиновлених в Україні дітей, швидко й ефективно реагувати на можливі порушення їх прав.

За даними прес-служби Президента, минулого року громадяни США усиновили 480 українських дітей, кожна четверта дитина має особливі потреби, тобто є дитиною-інвалідом. У віці до п’яти років американськими родинами усиновлено 96 дітей, з яких 18 належать до родинних груп (мають старших братів або сестер), а 78 є дітьми-інвалідами. Частіше за все усиновлювали дітей з діагнозами: синдром Дауна, ВІЛ-інфекція, вроджені вади розвитку серцевої перегородки, вроджені вади великих артерій, вроджений множинний артрогрипоз, вроджена відсут ність кінцівки або її частини, вроджена гідроцефалія, розщілина хребта, анофтальм.