Землетрус магнітудою 5,8 стався в М'янмі

Землетрус магнітудою 5,8 стався неподалік від адміністративної столиці М`янми вчора ввечері, говориться в повідомленні на сайті Геологічної служби США. Про це передають РІА "Новости".

Підземні поштовхи були зафіксовані в 66 кілометрах на північний захід від столиці країни Нейпьідо і в 282 кілометрах на північ від колишньої столиці і найбільшого в країні міста Янгон. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра.

Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.