Щоб жити довше, необхідно їсти рибу

Щоб жити довше, необхідно 2-3 рази в тиждень вживати рибу, багату омега-кислотами, стверджують співробітники Гарвардської школи суспільної охорони здоров`я в Бостоні.

Американські учені проаналізували стан серцево-судинної системи 2,6 тис. добровольців у віці 65 років і старше протягом 16 років. Аналіз показав, що люди, які з`їдали мінімум по 2 порції жирної морської риби в тиждень, жили на 2,2 роки довше, ніж ті, хто мав низький вміст омега-3 в раціоні і в, підсумку, в крові.

Нагадаємо, нещодавно норвезькі учені прийшли до висновку, що надлишок цукру в раціоні значно знижує позитивний ефект Омега-3.

likar.info