Щоб жити довше, необхідно їсти рибу
11:01, 04 квітня 2013Зарубіжні новини
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2-3 рази в тиждень
Щоб жити довше, необхідно 2-3 рази в тиждень вживати рибу, багату омега-кислотами, стверджують співробітники Гарвардської школи суспільної охорони здоров`я в Бостоні.
Американські учені проаналізували стан серцево-судинної системи 2,6 тис. добровольців у віці 65 років і старше протягом 16 років. Аналіз показав, що люди, які з`їдали мінімум по 2 порції жирної морської риби в тиждень, жили на 2,2 роки довше, ніж ті, хто мав низький вміст омега-3 в раціоні і в, підсумку, в крові.
Нагадаємо, нещодавно норвезькі учені прийшли до висновку, що надлишок цукру в раціоні значно знижує позитивний ефект Омега-3.
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