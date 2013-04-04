Капусту назвали нійбільш вітамінним продуктом

Весна - це така пора року, коли жіночий організм має гострий брак вітамінів. Звичайно, можна заповнити запас необхідних елементів, приймаючи спеціальні комплекси. Проте існують такі продукти, які стануть чудовими «замінниками» синтетичним вітамінам. Експерти склали свій рейтинг продуктів, які допоможуть привести організм в тонус, поліпшити стан шкіри і підняти настрій, повідомляє жіночий журнал Wherewoman.

Перше місце в рейтингу дослідники віддали кучерявій капусті. Один лист цього овоча містить велику кількість марганцю, а також дві добові норми вітамінів К, С і А. Далі за кучерявою капустою розташувалася знайома всім квасоля. Вона допоможе заповнити дефіцит клітковини і білка в організмі, а також послужить відмінним продуктом для дієти, оскільки практично не містить шкідливих жирів. Квасоля поліпшить стан шкіри і сприятиме росту нових клітин завдяки високому вмісту антиоксидантів.

На третьому місці списку розташувалися устриці, які є чемпіонами за вмістом жирних кислот омега, заліза і цинку. Особливо корисно вживати устриці для зміцнення імунітету. Також експерти відзначили корисні властивості натурального йогурту. Йогурт назвали найкориснішим молочним продуктом, оскільки він є джерелом калію, білка і кальцію. Серед овочів лідерство, крім капусти, належить також солодкій картоплі. У ній міститься калій, вітамін А і інші елементи, які сприяють швидкому насиченню. Картопля була визнана найситнішим овочем.

У десятку корисних продуктів також потрапили гриби, що містять селен, вітамін Д, калій і мідь, фісташки з високим вмістом тіаміну, здорових жирів, вітамінів Е і В6, магнію і калію. Серед фруктів лідирує ківі, що містить клітковину, антиоксиданти, калій, вітаміни Е, З і А.

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