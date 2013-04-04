Антиоксиданти заважають завагітніти
"Гасять" овуляцію
Боротьба з вільними радикалами (БАДи, надздорова дієта і т.д.) може зробити жінку тимчасово безплідною, тому що вони - необхідна ланка для правильної овуляції і важливий біохімічний компонент, без якого вагітність просто неможлива.
Ізраїльські дослідники з інституту природничих наук Вейцмана (Weizmann Institute of Science) придивилися до біохімічних тонкощів овуляції (процес виходу яйцеклітини з яєчника).
Після молекулярного і генетичного аналізу вчені прийшли до висновку, що нестача вільних радикалів знижує репродуктивні здібності жінок. Так що захиститися від небажаної вагітності можна у тому числі і антиоксидантами.
Яйцеклітина на волі
Яйцеклітина виходить з дозрілого фолікула під впливом ендокринного сигналу - викиду лютеінезуючого гормону (ЛГ). Зі збільшенням концентрації ЛГ пов`язані, в тому числі, і генетичні перебудови - одні нуклеотиди починають працювати активніше, інші, навпаки, йдуть на «відпочинок».
Біологи знають, що в стадії «бойової готовності» (в той момент, коли клітина вже готова розірвати фолікул і вийти назовні) особливу активність виявляють гени, пов`язані із запаленням. Більш того, протизапальні речовини заважають овуляції.
Так як молекулярно-генетичні механізми запалення і овуляції схожі, Кетті Школяр (Ketty Shkolnik) та її колеги припустили, що вільні радикали допомагають вивільнитися дозрілій яйцеклітині.
Тим більше, що раніше вчені вже описували масову появу макрофагів і нейтрофілів (клітини імунної системи, які служать джерелом вільних радикалів), спровокованих великою кількістю ЛГ.
У експериментах in vivo біології викликали у тварин дефіцит клітин імунної системи, після чого у самок з`являлися проблеми з овуляцією.
Натуралісти під керівництвом Кетті Школяр провели експерименти на мишах статевозрілих. У першому досліді вчені вводили антиоксиданти (BHA, NAC) у простір біля дозріваючого фолікула, після чого ініціювали овуляцію.
Далі дослідники підраховували кількість яйцеклітин, зважували їх і проводили морфологічний і гістологічний аналіз.
Виявилося, що, хоча антиоксиданти не мають токсичного впливу на статеві клітини, під впливом BHA і NAC кількість звільнених статевих клітин знижувалася в три-чотири рази.
У наступному досліді вчені стежили за концентрацією гормону, відповідального за нормальне протікання вагітності (прогестерону) у присутності антиоксидантів і без них.
Виявилося, що в присутності антиоксидантів гормон взагалі не синтезується. Адже щоб плід вижив, рівень прогестерону повинен бути підвищений з самого початку вагітності. Тобто вагітність в умовах надмірного вмісту антиоксидантів зовсім неможлива.
У наступному експерименті вчені склали генетичний портрет клітин репродуктивної системи, схильних до впливу вільних радикалів. Виявилося, що вони активізують гени, які потім запускають процес овуляції і вивільняють ЛГ.
«З одного боку, результати нашого дослідження закликають лікарів і пацієнтів з великою увагою і обережністю ставиться до харчових добавок. З іншого боку, ґрунтуючись на отримані дані, можна створити принципово новий клас негормональних контрацептивів», - пишуть дослідники в статті Reactive oxygen species are indispensable in ovulation в журналі PNAS.