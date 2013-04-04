Антиоксиданти заважають завагітніти

Бо­роть­ба з вільними ра­ди­ка­ла­ми (БА­Ди, над­з­до­ро­ва дієта і т.д.) мо­же зро­би­ти жінку тим­ча­со­во безплідною, то­му що во­ни - необхідна лан­ка для правильної овуляції і важ­ли­вий біохімічний ком­по­нент, без яко­го вагітність прос­то не­мож­ли­ва.

Ізраїльські дослідники з інституту при­род­ни­чих на­ук Вейц­ма­на (Weizmann Institute of Science) при­ди­ви­ли­ся до біохімічних тонкощів овуляції (про­цес ви­хо­ду яйцеклітини з яєчника).

Після мо­ле­ку­ляр­но­го і ге­не­тич­но­го аналізу вчені прийш­ли до вис­нов­ку, що не­ста­ча вільних радикалів знижує репродуктивні здібності жінок. Так що за­хис­ти­ти­ся від небажаної вагітності мож­на у то­му числі і ан­ти­ок­си­дан­та­ми.

Яйцеклітина на волі

Яйцеклітина ви­хо­дить з дозрілого фолікула під впли­вом ен­док­рин­но­го сиг­на­лу - ви­ки­ду лютеінезуючого гор­мо­ну (ЛГ). Зі збільшенням концентрації ЛГ пов`язані, в то­му числі, і генетичні пе­ре­бу­до­ви - одні нук­лео­ти­ди по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти активніше, інші, на­впа­ки, йдуть на «відпочинок».

Біологи зна­ють, що в стадії «бойової готовності» (в той мо­мент, ко­ли клітина вже го­то­ва розірвати фолікул і вий­ти назовні) особ­ли­ву активність ви­яв­ля­ють ге­ни, пов`язані із за­па­лен­ням. Більш то­го, протизапальні ре­чо­ви­ни за­ва­жа­ють овуляції.

Так як мо­ле­ку­ляр­но-генетичні механізми за­па­лен­ня і овуляції схожі, Кетті Шко­ляр (Ketty Shkolnik) та її ко­ле­ги при­пус­ти­ли, що вільні ра­ди­ка­ли до­по­ма­га­ють вивільнитися дозрілій яйцеклітині.

Тим більше, що раніше вчені вже опи­су­ва­ли ма­со­ву по­яву макрофагів і нейтрофілів (клітини імунної сис­те­ми, які слу­жать дже­ре­лом вільних радикалів), спро­во­ко­ва­них ве­ли­кою кількістю ЛГ.

У ек­с­пе­ри­мен­тах in vivo біології вик­ли­ка­ли у тва­рин дефіцит клітин імунної сис­те­ми, після чо­го у са­мок з`яв­ля­ли­ся про­бле­ми з овуляцією.

Натуралісти під керівництвом Кетті Шко­ляр про­ве­ли ек­с­пе­ри­мен­ти на ми­шах статевозрілих. У пер­шо­му досліді вчені вво­ди­ли ан­ти­ок­си­дан­ти (BHA, NAC) у простір біля дозріваючого фолікула, після чо­го ініціювали овуляцію.

Далі дослідники підраховували кількість яйцеклітин, зва­жу­ва­ли їх і про­во­ди­ли морфологічний і гістологічний аналіз.

Ви­я­ви­ло­ся, що, хо­ча ан­ти­ок­си­дан­ти не ма­ють ток­сич­но­го впли­ву на статеві клітини, під впли­вом BHA і NAC кількість звільнених ста­те­вих клітин зни­жу­ва­ла­ся в три-чо­ти­ри ра­зи.

У на­ступ­но­му досліді вчені сте­жи­ли за концентрацією гор­мо­ну, відповідального за нор­маль­не протікання вагітності (про­гес­те­ро­ну) у присутності антиоксидантів і без них.

Ви­я­ви­ло­ся, що в присутності антиоксидантів гор­мон взагалі не синтезується. Ад­же щоб плід ви­жив, рівень про­гес­те­ро­ну по­ви­нен бу­ти підвищений з са­мо­го по­чат­ку вагітності. Тоб­то вагітність в умо­вах надмірного вмісту антиоксидантів зовсім не­мож­ли­ва.

У на­ступ­но­му експерименті вчені скла­ли ге­не­тич­ний порт­рет клітин репродуктивної сис­те­ми, схиль­них до впли­ву вільних радикалів. Ви­я­ви­ло­ся, що во­ни активізують ге­ни, які потім за­пус­ка­ють про­цес овуляції і вивільняють ЛГ.

«З од­но­го бо­ку, ре­зуль­та­ти на­шо­го дослідження за­кли­ка­ють лікарів і пацієнтів з ве­ли­кою ува­гою і обережністю ста­вить­ся до хар­чо­вих до­ба­вок. З іншого бо­ку, ґрунтуючись на отримані дані, мож­на ство­ри­ти прин­ци­по­во но­вий клас не­гор­мо­наль­них контрацептивів», - пи­шуть дослідники в статті Reactive oxygen species are indispensable in ovulation в журналі PNAS.

dytyna.info