Симфонія Бетховена - ідеальна музика для спортсменів

Те, що класична музика корисна у всіх сенсах, — відомо давно. Класика навіть спортсменам показана: завдяки їй тренування стають ще ефективнішими. У зв`язку з цим, учені вирішили проаналізувати дію окремих музичних творів — і встановити, який з них виявиться найбільш «спортивним».

В результаті, виявилось, що «Симфонія № 4, частина 4» Людвіга Ван Бетховена – кращий помічник під час фізичних навантажень.

Втім, сміливо можна вибирати і інші класичні твори, адже завдяки їм знижується рівень кортизола (гормону стресу), балансується частота серцевих скорочень, поліпшуються показники артеріального тиску.

Для того, щоб випробувати на собі благотворні сюрпризи класики, досить включити її як фон на тренуванні. Примітно, що інші стилі музики такого позитивного ефекту на спортсменів не мали, а деякі відомі поп- і рок- композиції навпаки — підвищували кількість серцевих скорочень в не самий відповідний момент.

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