У Китаї шостий випадок загибелі людини від пташиного грипу

Шостий випадок загибелі людини від вірусу пташиного грипу H7N9 зафіксовано в Китаї, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на дані Управління охорони здоров`я східно-китайської провінції Чжецзян.

Черговою жертвою небезпечного вірусу став 64-річний селянин, що жив у міському окрузі Хучжоу провінції Чжецзян. Він помер в ніч з четверга на п`ятницю, відзначає РІА «Новости».

Наразі епідеміологи перевіряють всіх тих, що контактували з цим чоловіком. За попередніми даними, у них не виявлено симптомів захворювання.

За останньою інформацією, на території Китаю зафіксовано 14 випадків зараження людини вірусом пташиного грипу H7N9: шість осіб у Шанхаї, чотири - в сусідній провінції Цзянсу, троє - в провінції Чжецзян і одна людина - в провінції Аньхой.

Офіційні повідомлення про перші випадки зараження людей вірусом H7N9 з`явилися наприкінці минулого тижня. Всі випадки локалізовані на сході Китаю. Джерело і причини захворювання поки що не з`ясовані, підтверджених даних про те, що вірус може передаватися від людини людині, немає. Дотепер, згідно з повідомленням «Сіньхуа», лише в одного з тих, хто безпосередньо контактував з хворим на пташиний грип H7N9 жителем Шанхаю, з`явилися симптоми грипу.

Вакцини від вірусу, випадків зараження яким людей раніше не виявлялося, поки що немає. На її створення, як зазначають у Китаї, може піти більше восьми місяців. Китайські експерти попереджають, що найкращим захистом від нового вірусу повинна стати відсутність контакту з живим птахом. На ранніх стадіях захворювання, вважають лікарі, досить ефективними будуть противірусні препарати.