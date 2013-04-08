У Китаї - випадки зараження новим вірусом пташиного грипу

Кількість підтверджених випадків зараження новим вірусом пташиного грипу H7N9 у Китаї досягла 21, із хворих загинули шість, повідомляють китайські ЗМІ.

У провінції Аньхой (Східний Китай) виявлений ще один хворий – 55-річний чоловік, зайнятий у торгівлі живою свійською птицею. Він доставлений у госпіталь міста Бочжоу. Ні в кого з тих, хто контактував із ним симптоми захворювання не встановлені, повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на агентство «Синьхуа».

Сьогодні ж про двох нових хворих повідомила шанхайська влада.

Тим часом, у Шанхаї знищено 98 тис. живих курей, торгівля свійською птицею в місті заборонена.

Як вважають експерти Міністерства сільського господарства КНР, новий штам грипу могли занести до Китаю перелітні птахи.

Проте, головний ветеринарний інспектор міністерства Юй Канчжень заявив, що джерело захворювання "як і раніше залишається невідомим", як і спосіб його передачі. На пташиних фермах у межах КНР вірус виявити досі не вдалося, незважаючи на численні перевірки.

У суботу китайські медики повідомили про створення препарату, здатного знижувати симптоматику небезпечного захворювання у людей.