На курортах Єгипту стався землетрус
09:13, 08 квітня 2013Зарубіжні новини
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Магнітудою 4,8 стався
Землетрус магнітудою 4,8 стався в неділю увечері в східних провінціях Єгипту.
Як передає РІА Новости з посиланням на єгипетські ЗМІ, підземні поштовхи були зафіксовані, зокрема, в курортних містах Хургада на узбережжі Червоного моря і Шарм-еш-Шейх на Синайському півострові.
В даний час сейсмологічні служби країни вивчають ситуацію і обробляють інформацію з регіонів.
Даних про руйнування або постраждалих в результаті землетрусу не надходило.
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