На курортах Єгипту стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,8 стався в неділю увечері в східних провінціях Єгипту.

Як передає РІА Новости з посиланням на єгипетські ЗМІ, підземні поштовхи були зафіксовані, зокрема, в курортних містах Хургада на узбережжі Червоного моря і Шарм-еш-Шейх на Синайському півострові.

В даний час сейсмологічні служби країни вивчають ситуацію і обробляють інформацію з регіонів.

Даних про руйнування або постраждалих в результаті землетрусу не надходило.