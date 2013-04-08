Чим корисна оливкова олія

Щоденне вживання якісної оливкової олії захищає від інсультів, інфарктів, остеопорозів, депресії, раку шкіри, хвороби Альцгеймера, - розповів італієць Марко Ореджія (Marco Oreggia) – професійний дегустатор оливкової олії та вина.

Оливкова олія корисна завдяки високому вмісту поліфенолів, які блокують вільні радикали і уповільнюють старіння клітин.

Для олій категорії преміум використовують зелені оливки, а чорні йдуть на виробництво стандартної олії. Найбільше поліфенолів міститься у зелених оливках, тому олія Extra vergin premium є найкориснішою, наголошує Марко Ореджія. „За своїм складом вона наближається до формули материнського молока", - стверджує експерт.

Оливкову олію дегустують у маленькій непрозорій склянці. „Візуальний аналіз не проводиться. Колір та конситенція значення не мають". Наливає у чарку невелику кількість олії, ставить на долоню, накриваючи іншою. „Можна злегка потерти в долоні, щоб олія нагрілася. Ідеальна температура – 28 градусів". Після підігріву потрібно декілька разів піднести чарку до носа, щоб відчути аромат. Гарна олія може пахнути зеленою травою, свіжими фруктами.

„Усі хороші олії дають невелику гіркоту і поколювання у горлі. Так себе проявляють антиоксиданти – найцінніші компоненти олії", - підкреслює дегустатор. Для порівняння дає скуштувати олію Extra vergin standart – вона не гірчить і не дере у горлі, має не дуже приємний запах і смак.

На оливковій олії можна і смажити. „Це одна з найкращим олій для приготування їжі, бо містить мононенасичені жири, і має високу точку диміння – 250 градусів Цельсія. При цьому середня температура смаження – 160 градусів. Соняшникова олія уже при такій температурі починає руйнуватися, утворюючи кіпоть". Проте двічі використовувати не варто будь-яку олію.

Протипоказань для вживання оливкової олії немає. У середньому кожен італієць вживає 15 літрів олії на рік. У Греції – 20 літрів.

Літр преміум-олії в Італії можна купити за 8 євро, стандартної - за 3-4 євро. У київських супермаркетах представлені на дегустації зразки коштують від 150 грн. за півлітрову пляшку.

gazeta.ua