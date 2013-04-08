В Афганістані внаслідок авіаудару загинули 11 дітей
17:42, 08 квітня 2013Зарубіжні новини
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На сході країни
На сході Афганістану в результаті удару, нанесеного авіацією Міжнародних сил по сприянню безпеці в Афганістані /ІСАФ/, загинули 12 мирних жителів, зокрема 11 дітей.
Як передає ІТАР-ТАРС, за словами представників місцевих властей, метою повітряної атаки були лідери загонів руху "Талібан".
За даними міністерства внутрішніх справ і по контролю за наркотиками, при проведенні у суботу операції в провінції Кунар, що межує з Пакистаном, було також убито шестеро екстремістів, у тому числі двох польових командирів.
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