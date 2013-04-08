В Афганістані внаслідок авіаудару загинули 11 дітей

На сході Афганістану в результаті удару, нанесеного авіацією Міжнародних сил по сприянню безпеці в Афганістані /ІСАФ/, загинули 12 мирних жителів, зокрема 11 дітей.

Як передає ІТАР-ТАРС , за словами представників місцевих властей, метою повітряної атаки були лідери загонів руху "Талібан".

За даними міністерства внутрішніх справ і по контролю за наркотиками, при проведенні у суботу операції в провінції Кунар, що межує з Пакистаном, було також убито шестеро екстремістів, у тому числі двох польових командирів.