Чоловіча сила залежить від харчування в дитинстві

Сексуальний потенціал майбутнього чоловіка видно ще в дитячому віці, виявили філіппінські учені. Вони прийшли до висновку, що хлопчики, які добре їдять і нормально набирають вагу, ставши дорослими, ведуть активніше сексуальне життя.

Учені під керівництвом Крістофера Кузава провели дослідження за участю представників чоловічої статі - від новонароджених до 22-річних чоловіків. Спостереження за ними показало, що нормальне харчування в дитинстві впливає на рівень тестостерона в організмі хлопчиків, що ростуть.

Опитування молодих чоловіків – учасників дослідження, підтвердило: ті, хто в дитинстві добре харчувалися, надалі вели активніше сексуальне життя. До того ж, вони мали більший об`єм м`язів і були краще фізично розвинені, в порівнянні з чоловіками, які в дитячі роки погано їли.

likar.info