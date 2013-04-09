60-річний чоловік розстріляв 13 осіб - друзів і родичів

У Сербії чоловік похилого віку розстріляв з пістолета 13 осіб, які були його друзями і родичами.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на телеканал RTS, 60-річний чоловік застрелив шість чоловіків, шість жінок і немовля у селі Велика Іванка за 50 кілометрів на південь від Белграда.

За словами представника лікарні швидкої допомоги у Белграді, після бійні чоловік спробував убити свою дружину і накласти на себе руки. Обидва вони перебувають у тяжкому стані.

Представник Міністерства внутрішніх справ країни Мілорад Велжовіч заявив, що тіла друзів і родичів стрільця були виявлені в п`яти окремих будинках.

На даний час село, де були скоєні вбивства, оточено поліцією.