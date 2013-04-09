Землетрус магнітудою 6,3 стався в Ірані

Землетрус магнітудою 6,3 стався сьогодні поряд з АЕС "Бушер" в Ірані. Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 91 кілометрі від міста Бушер, на околицях якого розташована атомна електростанція. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється.