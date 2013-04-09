Землетрус магнітудою 6,3 стався в Ірані
15:41, 09 квітня 2013Зарубіжні новини
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Поряд з АЕС "Бушер"
Землетрус магнітудою 6,3 стався сьогодні поряд з АЕС "Бушер" в Ірані. Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на Геологічну службу США.
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 91 кілометрі від міста Бушер, на околицях якого розташована атомна електростанція. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині 10 кілометрів.
Про жертви і руйнування не повідомляється.
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