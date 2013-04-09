Іран: землетрус майже повністю зруйнував 3 міста

Три міста на півдні Ірану майже повністю зруйновано у понеділок в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,3 в провінції Бушер. Про це повідомляє РІА «Новостии» з посиланням на іранське офіційне інформагентство IRNA.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 91 кілометрі від міста Бушер, в околицях якого розташована атомна електростанція. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині 10 кілометрів. Іранські сейсмологи повідомили, що епіцентр землетрусу знаходився поряд з містом Какі. Слідом за першими підземними поштовхами в регіоні було зафіксовано кілька афтершоків - наймогутніший з них магнітудою 5,4.

За даними IRNA, найбільше постраждало місто Какі з населенням близько 10 тисяч чоловік, зруйновані також міста Хормудж і Кенган. У них проживає, відповідно, більш як 30 тисяч і більш як 20 тисяч чоловік. Представник рятувальної служби також повідомив агентству, що біля міста Хормудж повністю зруйновано два села, населення яких становить близько 3 тисяч чоловік.

Представник рятувальної служби іранської організації Червоного Півмісяця Махмуд Музафар повідомив, що до району руйнувань виїхали рятувальники.

У роботах на місці задіяно два вертольоти, медики і рятувальники з найближчих провінцій. З Тегерана до регіону виїхало сто машин «швидкої допомоги».