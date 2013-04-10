У Китаї зростає кількість жертв пташиного грипу H7N9

Кількість жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, зросла в Китаї до дев`яти - помер житель східно-китайської провінції Аньхой, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров`я і планування народжуваності.

Раніше повідомлялося про вісьмох померлих у результаті зараження вірусом H7N9, з яких п`ять осіб померли в Шанхаї, дві особи - у провінції Чжецзян, одна - у провінції Цзянсу.

Держкомітет також повідомив у вівторок про чотири нові випадки зараження людини вірусом пташиного грипу H7N9 - двоє хворих у провінції Чжецзян і двоє - у Шанхаї. Таким чином, станом на вечір вівторка, всього у Китаї виявлені 28 хворих, поки всі вони локалізовані на сході країни: 13 осіб захворіли у Шанхаї, вісім - у провінції Цзянсу, п`ять - у провінції Чжецзян і дві - у провінції Аньхой.

Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не виявлено. Також не виявлено епідеміологічному зв`язку між усіма випадками захворювання. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 свійської птиці.