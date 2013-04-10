Смертна кара в світі застосовується дедалі рідше

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в своїй доповіді повідомляє про зниження застосування смертної кари по всьому світу за останнє десятиліття, при цьому висловлючи стурбованість її відновленням в деяких країнах.

У числі останніх опинилися Індія, де за останні декілька місяців найвищу міру покарання було приведено у виконання вперше з 2004 року, а також Японія, Гамбія і Пакистан, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

Експерти упевнені, що смертна кара в світі в цілому стає дедалі менш поширеною, поступово відходячи у минуле.

Як зазначають автори доповіді, найчастіше виконують найвищу міру покарання в п`яти країнах - Китаї, Ірані, Іраку, Саудівській Аравії та США.

Експерти Amnesty International звертають увагу на тривожне зростання кількості страт в Іраку - їх кількість там у 2012 році зросла удвічі порівняно з 2011 роком - з 68 до 129.

У Ірані в 2012 році було приведено у виконання 314 смертних вироків, у Саудівській Аравії - щонайменше 79.

У США було приведено у виконання 43 смертних вироки - це стільки ж, скільки у 2011 році, але в меншій кількості штатів.

Проте авторам доповіді важко назвати точні цифри страт в Китаї, де ця статистика засекречена, але експерти Amnesty вважають, що там було страчено тисячі людей - більше, ніж у решті всіх країн, разом узятих.

У доповіді говориться про прогрес у сфері припинення застосування смертної кари в усіх регіонах світу, незважаючи на те, що декілька країн відновили її застосування після періоду мораторію.

Індія й Індонезія виконали перші смертельні вироки за декілька років.

У цілому кількість страт у 2012 році зросла всього на дві порівняно з 2011 роком, досягнувши 682.

У 2012 році було також ухвалено менше смертних вироків - 1722 проти 1923 у 2011 році, в меншій кількості країн (59 проти 63).

Також, незважаючи на відновлення застосування смертної кари в деяких державах, загальна кількість країн, в яких вона застосовувалася, залишилася в 2012 році такою самою як і в 2011 - 21.

Автори доповіді зазначають, що це значно менше, ніж десятиліття тому, коли смертна кара застосовувалася в 28 країнах.

Латвія торік стала 97-ою країною, яка заборонила смертну кару за будь-які злочини.

Щодо способів виконання смертних вироків, то вони торік включали розстріл, повішення, смертельну ін`єкцію і обезголовлювання.