Смертна кара в світі застосовується дедалі рідше
10:04, 10 квітня 2013Зарубіжні новини
5
Доповідь Amnesty International
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в своїй доповіді повідомляє про зниження застосування смертної кари по всьому світу за останнє десятиліття, при цьому висловлючи стурбованість її відновленням в деяких країнах.
У числі останніх опинилися Індія, де за останні декілька місяців найвищу міру покарання було приведено у виконання вперше з 2004 року, а також Японія, Гамбія і Пакистан, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Експерти упевнені, що смертна кара в світі в цілому стає дедалі менш поширеною, поступово відходячи у минуле.
Як зазначають автори доповіді, найчастіше виконують найвищу міру покарання в п`яти країнах - Китаї, Ірані, Іраку, Саудівській Аравії та США.
Експерти Amnesty International звертають увагу на тривожне зростання кількості страт в Іраку - їх кількість там у 2012 році зросла удвічі порівняно з 2011 роком - з 68 до 129.
У Ірані в 2012 році було приведено у виконання 314 смертних вироків, у Саудівській Аравії - щонайменше 79.
У США було приведено у виконання 43 смертних вироки - це стільки ж, скільки у 2011 році, але в меншій кількості штатів.
Проте авторам доповіді важко назвати точні цифри страт в Китаї, де ця статистика засекречена, але експерти Amnesty вважають, що там було страчено тисячі людей - більше, ніж у решті всіх країн, разом узятих.
У доповіді говориться про прогрес у сфері припинення застосування смертної кари в усіх регіонах світу, незважаючи на те, що декілька країн відновили її застосування після періоду мораторію.
Індія й Індонезія виконали перші смертельні вироки за декілька років.
У цілому кількість страт у 2012 році зросла всього на дві порівняно з 2011 роком, досягнувши 682.
У 2012 році було також ухвалено менше смертних вироків - 1722 проти 1923 у 2011 році, в меншій кількості країн (59 проти 63).
Також, незважаючи на відновлення застосування смертної кари в деяких державах, загальна кількість країн, в яких вона застосовувалася, залишилася в 2012 році такою самою як і в 2011 - 21.
Автори доповіді зазначають, що це значно менше, ніж десятиліття тому, коли смертна кара застосовувалася в 28 країнах.
Латвія торік стала 97-ою країною, яка заборонила смертну кару за будь-які злочини.
Щодо способів виконання смертних вироків, то вони торік включали розстріл, повішення, смертельну ін`єкцію і обезголовлювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter