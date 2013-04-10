Жертвами землетрусу в Ірані стали 37 осіб

Внаслідок землетрусу в Ірані неподалік від АЕС у Бушері загинули щонайменше 37 осіб, понад 850 дістали поранення.

Вогнище землетрусу магнітудою 6,3, що стався напередодні, знаходилося приблизно за 90 км від Бушера. З моменту основного удару сталося близько 80 повторних поштовхів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

Влада регіону повідомила, що зруйновано 12 сіл, але сама АЕС не постраждала.

Поштовхи відчувалися також у Бахрейні, Дубаї і Абу-Дабі.