Гроші - ліки від болю

У людини, яка руками перераховує гроші, в організмі збільшується вироблення гормону ендорфіну – природного знеболюючого. Учені з Університету Міннесоти (США) науково пояснили, чому людям так приємно рахувати гроші.

В ході експерименту одна група молодих добровольців уручну рахувала смужки паперу, а інша – купюри номіналом 100 доларів. Після цього всі учасники пройшли невеликий больовий тест. Виявилось, що больова витривалість у всіх учасників групи, що рахувала гроші, була підвищеною. Крім того, у них покращала самооцінка.

likar.info