У "травневих" дітей слабкий імунітет

Місяць народження дитини впливає на рівень вітаміну D і розвиток її імунної системи, виявили британські учені.

Вони порівняли зразки пуповинної крові 100 новонароджених, тих, що з`явилися на світ в Лондоні в травні і листопаді в період 2009-2010 рр. Кров вивчили на вміст вітаміну D і T-клітин, що самоактивізувалися. Ці клітини визначають імунну відповідь організму на провокатори інфекції, але деякі T-клітини можуть атакувати власні клітини організму, викликаючи аутоіммунні захворювання.

Виявилося, що у немовлят, що народилися в травні, вміст вітаміну D був на 20% нижче, ніж у листопадових, а рівні потенційно шкідливих T-клітин – майже удвічі вище. Раніше було встановлено, що вплив вітаміну D під час вагітності пов`язаний з ризиком розвитку розсіяного склерозу. Це дослідження може пояснити, чому люди, що народилися в травні, мають підвищений ризик розвитку цього захворювання.

likar.info