Помер розробник методу екстракорпорального запліднення

Нобелівський лауреат, розробник технології екстракорпорального запліднення британець Роберт Едвардс помер у віці 87 років.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію Кембріджського університету, де Р.Едвардс багато років працював у департаменті фізіології.

Р.Едвардс у 2010 році одержав Нобелівську премію з фізіології і медицини за розробку методу запліднення людських яйцеклітин in vitro - медичного досягнення, яке є зміною парадигми в лікуванні багатьох типів безпліддя.

Стан здоров`я тоді не дозволив професорові приїхати на церемонію вручення - за нього премію одержала його дружина Рут.

Р.Едвардс розробив метод, який дав мільйонам безплідних пар можливість мати дітей. Він розпочав свої дослідження в області запліднення в Кембріджському університеті ще в 1955 році. Разом з гінекологом Патріком Стептоу вони вперше змогли одержати запліднення у пробірці в 1970 році. Проте близько 10 років не вдавалося добитися, щоб запліднена яйцеклітина прижилася, вагітність пройшла нормально і завершилася народженням здорової дитини. Тільки у 1978 році, 25 липня, народилася перша "дитина з пробірки" - Луїза Браун.

У 2001 році Р.Едвардс одержав найпрестижнішу американську нагороду у сфері медицини - Ласкеровську премію. У 2011 році "за службу біології розмноження людини" він був зведений у рицарське достоїнство.