Білорусь на 1 місці в СНД за кількістю трансплантацій

Білорусь посідає перше місце серед країн СНД за кількістю трансплантацій органів людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник республіканського центру трансплантації органів і тканин Олег Руммо.

«У 2012 році в Білорусі було виконано 29 операцій з трансплантації органів на один мільйон населення, в Росії – лише дев`ять. Всього у 2012 році було виконано 274 операції з трансплантації органів», - зазначив О.Руммо.

За його словами, ще в 2005 році за кількістю операцій з пересадки органів Білорусь посідала в СНД передостаннє місце, випереджаючи лише Молдову.

«Білоруські пацієнти бомбардували зарубіжні центри. Це була точка неповернення. З того часу ми рухаємося вперед», - підкреслив О.Руммо.

Довідка УНІАН. З початку 2013 року в Білорусі виконано 122 операції з пересадки органів, зокрема 87 – нирок, 21 – печінки, 11 – серця, три – підшлункової залози. Собівартість операції з пересадки нирки становить від 8 до 10 тисяч доларів, печінки – 15 тисяч, серця – близько 17 тисяч доларів. Лист очікування на операцію - близько двох років.