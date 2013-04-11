Чим корисний запах розмарину

Ефірна олія розмарину допомагає поліпшити довготривалу пам’ять і пильність. Наукове обґрунтування цього представили британські дослідники, пишуть зарубіжні ЗМІ.

В експерименті, проведеному психологами з університету Нортумбрії, Ньюкасл, брали участь 66 здорових добровольців. Одну групу помістили в кімнату, наповнену ароматом розмарину, а інші перебували в кімнаті без певного запаху. Учасники обох груп заповнювали тести для оцінки їх перспективних функцій пам`яті. Після перебування в кімнатах учасники знову пройшли серію тестів, і експерти зафіксували, що у людей з кімнати "розмарину" результати тестів на запам`ятовування і довгострокову пам`ять опинилися на 60-75% вище, ніж у тих, хто був у звичайній кімнаті.

Аналіз крові всіх добровольців виявив, що після вдихання аромату розмарину підвищилась концентрація з`єднання 1,8-цінеол. Цю сполуку раніше пов`язували з впливом на біохімічні системи, що лежать в основі пам`яті.