США: буря залишила без електрики десятки тисяч будинків

Сильна буря сталася в Середньому Заході США. Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на американські ЗМІ, в регіоні без енергопостачання залишилися десятки тисяч будинків.

Негода торкнулася, в основному, штатів Міссурі, Міннесота, Арканзас, Південна і Північна Дакота. У Міссурі, де сильний вітер ламав крони дерев і обривав лінії електропередачі, влада ввела режим надзвичайної ситуації. У передмісті найбільшого міста штату - Сент-Луїса - без світла залишилися понад 24 тис споживачів. У місті Салліван штормовий вітер зніс дах місцевої церкви, в якій зібрався на репетицію хор. Людям вдалося сховатися в підвалі будівлі.

Незважаючи на те, що вже настала весна, над Міннесотою і Південною Дакотою пройшла снігова буря. Над Арканзасом пронісся торнадо, чотири людини отримали серйозні травми.

За прогнозами метеорологів, регіон ще кілька днів перебуватиме у зоні холодного циклону. Очікуються грозові дощі, місцями поривчастий вітер і сніг.

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