Щедрість корисна в усіх відношеннях

Щедрість корисна для здоров`я і розвитку, — стверджують учені з Університету Уортона, які вирішили проаналізувати, як саме впливає щедрість на життя людини.

Те, що бути щедрим добре, здавалося б, не треба встановлювати емпіричним шляхом. Проте, дослідники вирішили визначити чинники, які підтвердили б користь щедрості перед вченими. Проте, в результаті і вони визнали позитивні властивості щедрості. Так виявилось, що люди, готові щомісячно жертвувати на добродійність якийсь відсоток свого заробітку, швидше збільшують свої доходи, ніж ті, кому сумне розставання з кожною копійкою. Учені говорять, що в деякій мірі причина ховається в мотивації: людина розуміє, що своєю працею допоможе не тільки собі, але і ближньому. А при цьому, якщо ще і орієнтується на конкретну людину або організацію, знає, що буде зроблене за його гроші, то і працює значно ефективніше.

Учені також помітили, що у тих лікарів з приватною практикою, які «розщедрилися» на хороше мило в туалеті, зазвичай на 45% пацієнтів більше, при тому, що всі супутні чинники однакові. Людям подобається відчувати турботу і щедрість, так що вони повертаються саме до тим, хто може похвалитися такими якостями. Причому, абсолютно необов`язково робити великі значущі речі, іноді важлива кожна деталь.

scienceblog.ru