Де оздоровитись взимку?

За осінь у більшості людей «накопичується» втома. Тому багато хто з нас вирішує взимку оздоровитися і «підлікувати болячки», поїхавши в яку-небудь «кузню» здоров`я.

Існує багато лікувально-оздоровчих центрів і лікувальних курортів, але найбільшу популярність серед народу заслужили ті, які побудовані на базі мінеральних джерел. «Немає диму без вогню. Якщо люди шикуються в чергу до цілющих джерел, значить, їм це допомагає», — вважає лікар-реабілітолог Борис Скачко. Фахівець розповів, як вибрати собі відповідну «воду» і як її правильно пити.

КОМУ КОРИСНО ПОЇХАТИ У САНАТОРІЙ

На «зимові води» корисно поїхати кожній людині. Річ у тому, що більшість із них очищають печінку і нирки, а це потрібно періодично, раз на 1—2 роки, робити всім. Але більше всього зимові курорти потрібні тим, хто хоче вилікуватися від хронічного захворювання: курортотерапія — це завершальний етап боротьби з хворобою. Якщо лікуватися грамотно, то після завершення двох-трьох «мінеральних» курсів хвороба скаже людині «прощавай». Звичайно, за тієї умови, якщо і після курорту вести здоровий спосіб життя. Проконтролювати процес можна, здавши аналізи до і після лікування.

ПРАВИЛА КУРОРТОТЕРАПІЇ

Мінеральні води — це води, насичені різними мікроелементами, хімічними сполуками. Всі вони прискорюють обмін речовин у певному напрямі. Тому недотримання правил прийому, що спостерігаються при самолікуванні, може серйозно нашкодити здоров`ю. Поширені наслідки «народної самодіяльності» — аритмія, остеопороз, нудота, пронос. Крім того, нерідко під час лікування мінералкою, особливо при сечокам`яній і жовчнокам`яній хворобі, настає загострення захворювання, про які слід відразу ж повідомляти медичний персонал курорту.

Ось чому важливо дотримувати правила курортотерапії:

1. Лікуватися «мінералкою» можна тільки в періоді згасання захворювання. В період загострення їхати на курорт не можна — стане ще гірше.

2. Мінеральні води надають лікувального ефекту лише при дотриманні певних умов їх прийому — дозування, часу (до їжі, після) і тривалості прийому (зазвичай для ефекту потрібно 21-24 дні), температури і т.д.

3. Тип води, яка потрібна конкретному пацієнтові, її кількість і те, з чим її можна змішувати, зазначає лікар-курортолог.

4. Пити більшість мінеральних вод потрібно з поїльника з носиком, не «полощучи» в роті і відразу ковтаючи. Це роблять тому, що при контакті із зубами вони руйнують емаль.

5. Воду, яка пахне сірководнем, потрібно підігрівати на вогні, поки не випарується запах. Якщо не випустити сірководень, такою водою можна отруїтися.

У КОМПЛЕКСІ — СИЛА

Лікування дасть максимальний ефект, якщо паралельно з питтям мінералки пройти один-два курси додаткових процедур.

При гепатиті, холециститі, дискінезії жовчного міхура, панкреатиті — УВЧ-ТЕРАПІЯ (курс 8-10 процедур); озокерит на хвору ділянку (курс 6-8 процедур).

При гастриті і виразковій хворобі — ампліпульстерапія, індуктотермія (курс 6-8 процедур).

При ішемічній хворобі серця, неврозі — масаж (курс 8-10 процедур); ЛФК (курс 8-10 процедур).

При артриті — сірчановодневі ванни (курс 10 процедур); магнітотерапія (8 процедур).

При гінекологічних проблемах — фонофоріз (курс 8-10 процедур); магнітотерапія.

Дмитро Гуцало, Сегодня