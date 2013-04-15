Горіхи треба їсти щоденно

Згідно з новими даними, щоденне вживання горіхів допомагає знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця і знизити рівень холестерину в крові, пишуть зарубіжні ЗМІ.

У дослідженні брали участь 583 людини з різним рівнем холестерину, вживаючи в середньому щодня 67 грамів з таких горіхів: мигдаль, фундук, кешью, фісташки, волоські горіхи, арахіс. У результаті виявилося, що загальна концентрація холестерину знизилася на 5,1%, а кількість ліпопротеїнів низької щільності («шкідливого» холестерину) – на 7,4%.

Фахівці стверджують, що щоденне споживання будь-яких горіхів в розумній кількості (рекомендовано не більше 67 грамів на добу) позитивно вплине на рівень ліпідів в крові і знизить ризик розвитку ішемічної хвороби серця.