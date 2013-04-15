У Китаї зростає кількість людей, які заразилися вірусом H7N9

Кількість випадків зараження вірусом пташиного грипу H7N9 в КНР становить 51. У провінції Хенань (центральний Китай) виявлено двох нових хворих. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників лабораторії пекінського центру профілактики і лікування захворювань.

Один із хворих - 34-річний власник ресторану в місті Кайфен (адміністративний центр провінції). У чоловіка симптоми грипу було виявлено ще 6 квітня. Він перебуває в критичному стані, передало агентство Сіньхуа. Другий хворий - 65-річний селянин з населеного пункту Чжукоу - міг заразитися, доглядаючи за домашньою птицею. Його стан оцінюється як стабільний.

Минулої суботи був підтверджений перший випадок зараження в столиці Китаю. Інфікована семирічна дитина, яка наразі проходить лікування в лікарні. Всі, хто контактував з нею, перебувають під спостереженням лікарів.

У Китаї померли одинадцять людей, які заразилися високопатогенним вірусом.